Omorata in bataie de catre iubit. O femeie de 31 de ani din Ungheni s-a stins dupa ce ar fi fost lovita cu o ranga metalica

Totul s-a intamplat ieri in jurul orei 17:30, in satul Medeleni din raionul Ungheni. Potrivit politiei, intre cei doi iubiti s-ar fi iscat o cearta, iar barbatul fiind in stare de ebrietate, ar fi luat o ranga metalica si ar fi lovit-o in cap de mai multe ori. In urma loviturilor puternice, femeia s-a stins pe loc.

Cei doi locuiau impreuna si nu aveau copii.

Suspectul a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 15 ani de puscarie. Pe acest caz a fost deschisa o cauza penala.

*Imagine simbol