Un tanar de 25 de ani din Cantemir, retinut dupa ce si-ar fi ucis parintii adoptivi si i-a lasat doua zile sa zaca in casa. Ce le-a spus politistilor - VIDEO

Tragedia a avut loc pe 13 august in satul Cania, raionul Cantemir. Potrivit politie, suspectul si-ar fi lovit cu un obiect din fier, in cap, parintii adoptivi, iar in urma loviturilor puternice acestia s-au stins.

Abia peste doua zile, vecinii au fost cei care i-au gasit, in casa, fara suflare si au anuntat autoritatile.

Agresorul a fost retinut la scurt timp, iar in urma audierilor acesta si-ar fi recunoscut vina si a declarat ca ar fi recurs la un asemenea gest pentru ca mereu se certa cu parintii si ca aceastia refuzau sa-i dea bani.

Individul este cercetat penal si risca pana la 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata.