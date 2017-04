Omorul lui Vlad Plahotniuc ar fi fost comandat de 2 persoane, dintre care una ar fi o autoritate criminala stabilita la Moscova. Interceptari: "In primul rand, el nu e un om simplu" - VIDEO

”-M-am uitat eu ieri la acest... cum îl cheamă?-Plahotniuc.-Da, Plahotniuc. În primul rând, el nu e un om simplu.-Ei toţi nu sunt simpli.-Dacă ne aşezăm în 2 poziţii..-Ai în vedere că e josuţ?-Atunci 2 pistoale CZ.”

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR, PCCOCS”Tinta atacului este o persoana oficiala din RM este o persoana politica. Membrii gruparii criminale discutau la concret ca este vorba despre Vladimir Plahotniuc.”

Ion IACHIMOV, SEF INI ”A fost stabilit tinta, persoana, cat si imobilul in care urma sa se comita atacul, este vorba despre cladirea GBC, se vehicula o cladire cu oficii, care are in spate o gradinita de copii. Impuscaturi lansari de grenade din adiacentul gradinitei de copii. Nu stim in sediu sau in mijloace de transport.”

Potrivit oamenilor legii, asasinii ar fi planuit omorul timp de cateva luni si urmau sa primeasca 200 de mii de dolari daca reuseau. Executorii primisera deja avans jumatate din suma.

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR, PCCOCS ”Ca tinta ales 2 obiective, cladirea si automobilul cu care urma sa intre in incinta cladirii. Aveau deja pregatit un automobil cu nr lituaniene cu care urmau sa se deplaseze peste hotare.”

”-Aici e parcarea. Aici – intrarea centrală. Aici sunt, îmi pare că, 7 etaje, nu am numărat.-Este etajul 4-5 al unei clădiri de birouri, corect?-Da.”





Procurorii si Inspectoratul National de Investigatii au anuntat ca 8 persoane au fost retinute la Chisinau, iar 9 – in Ucraina.

”Nume, prenume!”





Vitalie BUSUIOC, PROCUROR, PCCOCS ”Atat executori ai asasinatului, intermediari, persoane de legatura, precum si persoane care au contribuit la realizarea acestei operatiuni.”

Oamenii legii spun ca dintre cei 8 incatusati in capitala, 6 sunt cetateni moldoveni, iar 2 – ucraineni. Omorul ar fi fost comandat de 2 persoane. Procurorii refuza sa ofere mai multe detalii despre acestea sau despre motivul pentru care ar fi dorit moartea liderului PD.

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR, PCCOCS ”S-a stabilit legatura dintre grupul de pe terit RM, precum si unul dintre comanditari, care se afla in orasul Moscova si este o autoritate a lumii criminale atat in Moldova, cat si in Federatia Rusa.”

Cei 8 risca acum pana la 20 de ani de inchisoare.

”Avem 4 armamente asemanatoare cu aruncatoare de grenade, 4 ratii, un telefon nokia, 2 pistoale de model CZ.”

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR, PCCOCS ”Au fost depistate ridicate 4 aruncatoare de grenade, 2 pistoale cu amortizator, munitii, statii de radio speciale, obiecte de camuflaj, barbie, musteti, peruca, telefoane de unica folosinta folosite de execuitori, calculatoare si documente, inscrisuri de mana.”

Autoritatile mai spun ca urmaresc gruparea criminala inca din decembrie, cand au fost informate despre planurile acesteia de catre colegii lor ucraineni. La conferinta de presa de astazi a venit pana si un reprezentant al ambasadei Ucrainei la Chisinau, lucru nemaintalnit pana in acum in alte cazuri.

Artur PIMENOV,SECRETAR I, AMBASADA UCRAINEI IN RM ”După ce am primit informaţia despre faptul că viaţa unui cetăţean al Republicii Moldova este pusă în pericol, informaţia a fost transmisă Procuraturii Generale din Moldova.”

In timp ce democratii condamna, intr-un comunicat de presa, tentativa de omor asupa sefului lor de partid, anuntata de oamenii legii, cei din opozitie cred ca totul nu este decat un show.



Despre tentativa de omor a anuntat ieri Ministerul de Interne de la Kiev, in timp ce fortele de ordine de la Chisinau au refuzat sa confirme informatia.