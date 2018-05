Omul de afaceri Alexandru Pincevschi a fost audiat pentru prima data, ca martor in dosarul in care este cercetat fostul primar Dorin Chirtoaca. Ce spune procurorul - VIDEO

Omul de afaceri Alexandru Pincevschi a fost audiat astazi pentru prima data, ca martor in dosarul parcarilor cu plata in care este cercetat fostul primar Dorin Chirtoaca. Aproape 5 ore acesta a raspuns la intrebarile procurorului si judecatorului, nu insa si a jurnalistilor. Acesta a plecat in graba refuzand sa discute cu presa.