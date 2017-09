Omul de afaceri Iurie Darda a anuntat ca pleaca din PL si devine deputat independent. Acesta spune ca a fost supus unei companie de denigrare si nu vrea sa afecteze imaginea partidului - VIDEO

Pe o retea de socializare, acesta afirma ca a fost supus in ultima perioada unei campanii de denigrare si nu vrea ca acest lucru sa afecteze imaginea partidului. Acesta sustine ca va ramane in continuare deputat neafiliat.

Iurie Dirda nu ne-a raspuns astazi la telefon pentru detalii. Anterior alti 2 deputati au anuntat ca parasesc fractiunea PL.

Iurie Dirda este milionar si are 2 companii de constructii. Liderul PL nu a comentat decizia lui Dirda. Mihai Ghimpu este invitat in aceasta seara la emisiunea INPRofunzime. In nou sezon, talk-show-ul politic va fi difuzat joi.