Convorbire telefonica atribuita lui Veaceslav Platon si lui Alexandru Tanase, publicata de un post de televiziune, in care cei doi ar fi vorbit despre furtul miliardului: "Sasa, tu stii cui apartine Victoriabank?. Proprietar era Plahotniuc"

Inregistrarea publicata aseara de jurnal tv, incepe cu o pretinsa discutie dintre Veaceslav Platon si Alexandru Tanase despre anumite decizi ale Curtii Constitutionale legate de Banca Nationala si sistemul bancar, recomandate de Uniunea Europeana. In convorbire este pomenit si numele fostului ambsador UE, Pirka Tapiola.

“- Îţi voi explica. La noi trimit personal extrem de necalificat. Eu nu ştiu cum acolo „Dirca”, sau cum îi spune... „Tirca”... În fine, Tapiola...

- Gladiola.

- Nu ştiu ce-ţi povesteşte el cu privire la sectorul bancar...”

Ulterior tema se schimba, iar cei doi discuta despre furtul milardului.

“- Spune-mi, te rog. Tu doar eşti, totuşi, autoritate. Chiar e imposibil de văzut banii, unde au plecat? Doar este o sumă mare de bani. Nu sunt 100 de lei.-Saşa, nimeni nu-i caută. - Cum adică, nu-i caută? - Iată aşa. Nimeni nu caută nimic. Nimic nu întreprinde. Înţelege corect. După ce vor veni procurori normali şi vor vedea ce au făcut aceşti băieţi, se vor apuca de cap. Nu vor putea face nimic."

"- De ce nu încearcă? Este o situaţie stranie. Nu puteau să întoarcă o parte din bani? Îşi curăţau reputaţia...-Saşa, care parte de bani? Ce-i cu tine? Să ia şi să întoarcă banii?

- Dar, de ce nu? Dacă pot fi găsiţi şi aşa mai departe.-Tu doar ştii cui să-i pui întrebarea asta. Pune-i-o.-Cui să i-o pun? - Lui Vladic. Vladic, ascultă, poate întorci o parte din bani? Vei vedea reacţia lui. - Nici nu ştiu. Dacă ar fi fost implicat, aşa cum spun aceşti tovarăşi, probabil ieşea ceva la iveală. Nimic nu a ieşit. - Prietene, asta pentru că el controlează ca să nu iasă.- Nu ştiu."

In pretinsa discutie telefonica dintre Veaceaslav Platon, din care reiese ca acesta inca era in libertate si Alexandru Tanase, care era pe atunci presedintele Curtii Constitutionale, omul de afaceri spune cum s-au furat banii, precizand ca fara implicarea politicienilor si a guvernatorului BNM nu ar fi fost posibil.

"- Tu ştii cui aparţine Victoriabank? - Nu. Nu ştiu. Am auzit că un businessman din Rusia. Nu ştiu.Bine, dar ştii cine a vândut această bancă?Habar n-am Slava! Ştiu că a fost al tău! Eu. Eu am vândut-o!Şi cui ai vândut-o? Pe faţă -lui Ilan Şor, iar proprietar real era Vlad Plahotniuc. Eu am văndut aceste acţiuni pe banii, care au fost furaţi de la Banca de Economii, dar eu atunci nu ştiam că îi fură, pentru ca era pînă la falimentare...că vor fi furaţi de la BEM şi nimeni nu va întoarce nimic. Intelegi?

Cu atât mai mult, nu am ştiut că Banca Naţională va oferi garanţii şi cu aceste garanţii vor fi acoperite toate obligaţiile. Intelegi? Iată şi toată bucataria... Dar faptul că Vlad este implicat în asta este demonstrat prin aceea că Victoriabank a acordat BEM un credit interbancar de un miliard 800 de milioane cu două săptămâni înainte de falimentarea BEM. - Dar pentru ce a dat? Explică-mi? Nu prea înteleg. Nu mă pricep. -Uite. Eu ştiu că mâine voi da faliment şi că pentru mine va plăti “moş Vasia”.- Vei începe să iei şi mai mult cu împrumut...Şi cu cât mai mult împrumut, cu atât mai mult va plăti pentru mine “moş Vasia”. Înţelegi? De aceea, spre sfârşit, eu împrumut de la toţi, la orice rată şi orice condiţii. Cu cât mai mult o să împrumutăm acum, cu atât mai mult o să fur în cele din urmă.”

Cei doi mai vorbesc si des Ilan Sor si dosarul in care acesta este cercetat.

“- Ce va fi cu el? - Cu Ilan? Il vor închide? - Îl vor închide, totuşi? Serios? - Sau îl vor închide sau îi vor da posibilitatea să plece. - Serios? Aşa crezi? În ce constă joaca? Dacă o să-l închidă? - Păi lui îi spun că nu-l vor închide. Totul este simplu.”

Dupa aparitia acestei inregistrari, Ministrul Justitiei Alexandru Tanase a reactionat pe facebook. Acesta spune ca il cunoaste pe Veaceslav Platon inca de cand erau deputati in Parlament si s-a intamplat sa discute la telefon, dar nu poate confirma autenticitatea acestei convorbiri, care a avut loc cu mai multi ani in urma.

Alexandru Tănase, Ministrul Justiţiei: "În realitate, conţinutul discuţiei, în partea ce mă priveşte, nu scoate în evidenţă nimic interesant, de cât însăşi faptul existenţei discuţiei în sine. În situaţia dată, un alt aspect mi se pare mai important. Cu toţii trăim într-o ţară unde nimeni nu este sigur de viaţa sa privata... am considerat mereu că publicarea unor interceptări ilegale este la fel de imorala ca şi interceptarea propriu zisă."

Purtatorul de cuvand al PD nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta informatiile aparute in inregistrare. Nici Ilan Sor nu a venit cu vreo reactie. In aprilie anult trecut Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul fraudelor de la Banca de Economii.

In decembrie el a fost condamnat la inca 12 ani de inchisoare in al doilea dosar in care este acuzat de corupere pasiva si escrocherie. Platon se declara nevinovat si il acuza pe Vlad Plahotniuc de fabricarea dosarelor. Liderul PD a declarat anterior intr-un interviu ca omul de afaceri il ataca pentru a-l intimida.