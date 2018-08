Operatiune de amploare a politiei pe strada Calea Basarabiei din capitala. Mai multi taximetristi si soferi de microbuze au fost trasi pe dreapta si verificati amanuntit: "Nu aveti bon de plata?" - VIDEO

"-Eu le duc acasa in Romania.- Bine, da dumneavoastra cand treceti vama cum le devamati, daca nu aveti certificat?- Cum sa nu am!- Nu aveti bon de plata!- Ba,da! Il aduce un coleg acus.”

Acest barbat venea din Romania iar agentii de patrulare i-au cerut actele de provinienta a marfii oe care o avea in masina. Politistii impreuna cu reprezentantii de la ANTA au efectuat controale matinale in apropierea autogarii de Nord. Unii s-au ales cu procese verbal.

“Nu stiu pentru ce am fost stopat la moment nu am incalcat regulamentul, imi pare ca anterior am fost prins de o camera radar in afara orasului. Am vazut fotografia de la camera video, am depasit viteza.”

Potrivit oamenilor legii agentii de la ANTA si cei de patrulare au verificat daca soferii de microbuze impart tichete si nu iau pasageri, petaxmetristi daca au acte si elibereaza bonul. Deocamdata nu se stie cati soferi au fost amendati.