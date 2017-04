Operatorii nationali de telefonie mobila - tinta unor atacuri informatice. Schema pusa la cale de moldoveni si cetateni din Lituania, Olanda si SUA - VIDEO

Potrivit Politiei, membrii grupului, in perioada anului curent au organizat si pus in aplicare pe teritoriul Republicii Moldova o schema infractionala de furt a traficului international de comunicare, destinat abonatilor din Republica Moldova, cu utilizarea neautorizata a retelelor operatorilor nationali de telefonie fixa si mobila, aducand acestora pierderi in proportii deosebit de mari.

In urma investigatiilor, s-a stabilit ca esenta schemei infractionale realizata de grupare consta in utilizarea cartelelor preplatite ale operatorilor nationali de telefonie mobila pentru redirectionarea neautorizata a traficului international catre abonatii retelelor de telefonie din Republica Moldova, fara achitarea operatorilor a tarifelor corespunzatoare pentru serviciile de terminatie a acestui trafic.

Astfel, politistii au efectuat perchezitii in mai multe sedii din capitala. In rezultatul perchezitiilor au fost depistate si ridicate mai multe utilaje tehnice si accesorii speciale, destinate accesului la retele de telecomunicatii si redirectionarii traficului voce IP international in retele de telecomunicatii nationale, inclusiv echipamente speciale aflate in conexiune, cateva sute de cartele SIM ale operatorilor nationali de telefonie mobila, folosite si destinate pentru folosinta in scopuri infractionale, inregistrari si evidente personale ale figurantilor gruparii despre traficul sustras, veniturile obtinute, instructiuni de operare etc.

La moment, unul dintre suspecti a fost arestat pentru 20 de zile, iar altul se cerceteaza in stare de libertate. Totodata, se intreprind masuri speciale de investigatii pentru identificarea locului aflarii celorlalti membri ai gruparii, in mod special a complicilor straini.

In acest caz, vinovatii risca amenda in marime de la 67.500 la 167.500 de lei sau inchisoare de pana la 5 ani.