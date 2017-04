Opozitia pune la indoiala veridicitatea presupusei tentative de omor asupra lui Plahotniuc: "Se iau 2 killeri, unul omoara persoana data si al doilea omoara killerul" "Unul de 70 de ani, bolnav de diabet zaharat, altul nici majoratul nu are"

Bogdan TARDEA, DEPUTAT PSRM: ”17 indivizi pregatesc un omor, cand de obicei se iau 2. Se ia un killer care omoara si al doilea omoara killerul.”

Deputatul socialist pune la indoiala suma pe care ar fi primit-o asasinii, dar si metodele acestora de actiune.

Bogdan TARDEA, DEPUTAT PSRM: ”Unul de vreo 70 de ani, bolnav de diabet zaharat, altul nici varsta majoratului nu are, ei deseneaza schiteaza planul afara mai ca pe Stefan cel Mare, arata cine si cum va fi lichidat.”

Desenatul pe asfalt a fost ironizat anterior si de Renato Usatii. Saptamana trecuta, Andrei Nastase si Maia Sandu au sugerat ca totul nu ar fi decat un scenariu. Alti deputati, inclusiv din opozitie, nu sunt atat de sceptici.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: ”Cu terorismul, cu toata mafia in Moldova si in jurul Moldovei, cine stie, nu trebuie de glumit, trebuie luat in serios.”

Vadim PISTRINCIUC, VICEPRESEDINTE PLDM: ”Din pacate, in tara noastra totul e posibil, nu vreau sa speculez nici cu o parte, nici cu alta.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: ”In viata totul e posibil, totul e real, si o varianta, si a doua, timpul va arata, eu sunt impotriva la asa actiuni.”

Iurie LEANCA, LIDER PPEM: ”E datoria institutiilor de derpt sa investigheze si sa spuna ce e adevarat, ce nu e adevarat.”

Desi a aparut in fata presei, Vlad Plahotniuc a evitat sa vorbeasca despre acest subiect...iar democratii se declara alarmati.

Pavel FILIP, PRIM-VICEPRESEDINTE PD: ”E un lucru care trebuie sa ne ingrijoreze, nu este bine ca se intampla asa ceva.”

Andrian CANDU, VICEPRESEDINTE PD: ”Imi este frica pentru viata fiecarui cetatean din RM.”

Acum o saptamana ministerul ucrainean de Interne a anuntat ca a deconspirat, impreuna cu politistii moldoveni, o tentativa de asasinare a omului de afaceri Vlad Plahotniuc.

Oamenii legii de la noi nu au confirmat, dar nici nu au infirmat anuntul, iar a doua zi au anuntat in cadrul unei conferinte de presa, la care a participat chiar si un reprezentant al ambasadei ucrainene, ca au fost retinute in total 17 persoane.

Autoritatile au prezentat si imagini care ar arata modul in care presupusii asasini, care ar fi primit deja 100 de mii de dolari din cei 200 de mii promisi, isi planuiau atacul, desenand pe pamant. Potrivit oamenilor legii, comanditari ai omorului ar fi 2 persoane, dintre care una este autoritate criminala stabilita la Moscova.