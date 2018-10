Opt masini au fost avariate in doua accidente produse unul dupa altul, in acelasi loc si pe aceeasi strada din capitala. Ce spune politia - VIDEO

Opt masini au fost avariate azi dimineata in doua accidente produse in acelasi loc, la o distanta de cateva minute unul de altul. In primul, o furgoneta care circula cu viteza, s-a rasturnat peste un autoturism care la randul sau a izbit altele trei. Iar in al doilea au fost implicate trei masini. In ambele cazuri scenariul e cam acelasi, iar problema e ca soferii nu au respectat distanta.