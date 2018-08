Opt moldoveni au trecut pe langa moarte, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit de locomotiva unui tren, in Romania: "Am simtit o frana brusca". Filmul accidentului - VIDEO

Accidentul s-a petrecut in localitatea Rosiesti, din judetul Vaslui. Cei 7 pasageri, impreuna cu soferul, veneau dinspre Bucuresti si mergeau spre Chisinau. La un moment dat, barbatul aflat la volan a luat-o pe o scurtatura, ghidat fiind de GPS si, fara sa cunoasca drumul, nu s-ar fi asigurat la trecerea de cale ferata. Desi l-a observat de la distanta si a incercat sa-l avertizeze, mecanicul nu a putut evita impactul.

CONTROLOR CFR: “Nu s-a asigurat la trecerea de nivel. Aici e semnalizat cu crucea Sf. Andrei si a dat semnale locomotiva si a prins masina cu numar de Moldova. Era cu 100 la ora trenul.”

Nicu TATARU, ISU VASLUI: “Partea frontala a masinii e distrusa complet. Si la nivelul locomotivei sunt deficiente. Cel putin, la conducatorul auto, cativa centimetri a fost diferenta de la viata la moarte.”

In urma impactului, doi dintre pasagerii microbuzului au fost raniti si transportati la spital cu mai multe traumatisme.

Carmena PISERU, SMURD Vaslui: "Avem trimis spre spital un pacient cu traumatism la membrul superior drept si in masina de Terapie intensiva avem un pacient politraumatizat, pe care il ducem la spital pentru investigatii si tratament.”

Mohamad AWWAD, SAJ VASLUI: “Sunt 7 calatori, hai sa spun ca fiecare are cate o leziune. Afectat este la colegii de pe TIM, noi am luat o doamna care vrea sa fie consultata, in rest, nu vrea la spital.”

In tren se aflau aproximativ 200 de calatori. Multi dormeau la acea ora, insa frana puternica i-a speriat.

“Am simtit o frana brusca. Eram in cuseta. Am auzit ambulante si pompierii. Cand am iesit am vazut o multime de oameni. E o minune.”

Politistii au deschis un dosar penal pe numele soferului. Cazul este monitorizat si de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta de la noi.