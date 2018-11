Orange {kITchen} - o noua reteta de a lucra in IT - VIDEO

Acest spaţiu anunţă o nouă filozofie, unică şi inovativă, unde echipa IT îşi va putea realiza talentul şi creativitatea prin schimbarea modului de a gândi şi a interacţiona. Astfel, Orange System devine un angajator IT, care oferă cu mult mai mult decât spaţii, ci oferă şi provocări pe măsură, dezvoltând produse software proprii şi centre locale de excelenţă. Acestea reprezintă un complex modern din care fac parte activitatea, distracţia şi relaxarea, componente care modelează parcursul şi experienţa angajatului.

Julien Ducarroz, director general Orange Moldova: „Prin crearea acestui spaţiu ne propunem să transformam mediul de lucru într-o atracţie, astfel încât să devină prima opţiune pentru majoritatea angajaţilor targetaţi. Pentru mine, acest spaţiu este mai mult despre ceea ce va fi Orange în viitor. Prin lansarea Orange {kITchen} reiterăm interesul şi ambiţia companiei noastre de a fi un actor activ şi atractiv atât pe piaţa naţională, cât şi pe piaţa internaţională de servicii IT. Investiţia noastră reconfirmă fermitatea în dezvoltarea acestei direcţii de business”.

Vitalie Tarlev, secretar de stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii: ”Apreciem investiţiile pe care le face compania Orange şi faptul că aduceţi know-how în Republica Moldova. Vreau să constat că trăim într-o epocă a convergenţei. Viitorul este incert, dar se mişcă foarte rapid, din mai multe direcţii vin schimbări care vor influenţa ceea ce va fi mâine. Cu siguranţă, ceea ce se întâmplă astăzi aici are un loc asigurat pentru viitorul apropiat şi mediu şi, cu siguranţă, aceste investiţii vor avea un viitor luminos aici în ţară. Vreau să menţionez că Orange Moldova a fost un partener fidel al Guvernului în implementarea mai multor proiecte. Permanent am simţit atenţia şi interesul, chiar şi pentru cele recent lansate.”

Angela Cutasevici, secretar de stat, Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării: „Este un eveniment important, probabil că undeva şi revoluţionar în domeniul asigurării cu locuri de muncă şi crearea de spaţii prietenoase angajaţilor. Țin să menţionez că Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării face parte deja din sistemul Orange şi Orange face parte din sistemul educaţional. Avem un parteneriat conex foarte frumos prin care asigurăm formarea competenţelor digitale, pornind de la vârsta primară şi finalizând cu treapta gimnazială. Felicitări Orange pentru ideile absolut inovatoare pentru Republica Moldova”.

Această abordare modernă a modului de lucru reiterează ambiţia companiei de a se poziţiona drept un angajator atractiv, responsabil şi uman, precum şi de a dezvolta domeniul IT în Moldova sub marca creativităţii, calităţii şi competitivităţii.

Orange {kITchen}, spaţiul destinat campusului IT - Orange Systems, are o suprafaţă de 1380 metri pătraţi şi corespunde trendurilor actuale de design din domeniu - spaţii creative, oficii spaţioase, bazat pe conceptul de open spaces, spaţii dedicate pentru colaborare sau pentru relaxare. Toate acestea, cu scopul de a oferi angajaţilor o varietate de alegeri în funcţie de preferinţe.

* open space area – zona principală de lucru;

* amphitheater – spaţiul dedicat trainingurilor, prezentărilor, evenimentelor, şedinţelor deschise/neformale;

* collaborative projects area – zona dedicată echipelor de proiecte, spaţiile unde sunt încurajate discuţiile şi brainstorming-urile;

* focus (silent) zone – zona unde domină liniştea, spaţiul de concentrare;

* yoga/stretching area – pentru că într-un corp sănătos trebuie să fie o minte sănătoasă

* sleeping/relax area – pentru că o minte sănătoasă trebuie să fie într-un corp sănătos

* play area – pentru că face parte din creativitate.

Inaugurarea Orange {kITchen} a continuat cu un master-class de bucătărie moleculară, oferit de Chef Răzvan Alexandru. Renumitul bucătar român care a reuşit să facă stagiu la El Bulli - cel mai bun restaurant din întreaga lume, cotat cu 3 stele Michelin (din tot atâtea posibile) timp de şase ani, a încântat oaspeţii prezenţi la eveniment cu un show gastronomic impresionant.

Bucătăria moleculara reprezintă un stil modern de a găti, profitând de multe inovaţii tehnice şi discipline ştiinţifice. Aşa cum gastronomia moleculara este o forma de artă culinară, care transforma bucătăria într-un laborator de chimie, Orange {kITchen} este o nouă filozofie a mediului de lucru, cu spaţii inspiraţionale pentru IT creativ.

Despre Orange Systems

Orange Systems, este hub-ul IT al Orange Moldova, rezident al parcului IT, în care se regăsesc peste 350 de angajaţi. Mai mult de 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru parteneri externi, în următoarele domenii: software development, testarea şi asigurarea calităţii, controlul şi managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence şi big data.

Orange Systems are ambiţia de a dezvolta domeniul IT sub marca creativităţii, calităţii şi competitivităţii, prin crearea de produse software proprii şi centre locale de excelenţă.

























*Acest articol este un produs comercial