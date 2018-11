Orange Systems Java Academy anunta curs gratuit de programare

Această ediţie oferă 20 de locuri de studii, care pot fi accesate atât de către angajaţii Orange, cât şi de către studenţii care îşi fac studiile în domeniul IT sau au absolvit o facultate de profil.

Învaţă şi creează!

Pentru că ne-am propus să aplicăm o nouă reţetă de a lucra în IT, procesul de studii va fi unul creativ. Timp de două luni vei învăţa teorie, apoi pe parcursul a patru luni vom aplica cunoştinţele în practică.

Partea teoretică include:

- Recapitulare Java Core şi OOP

- Java Advanced: Patterns, Generics, Java Collections Framework, Stream & Lambda Expressions etc.

- Spring Boot: Core, Data, LDAP, Web

- React JS

Partea practică îţi va permite să dai frâu liber imaginaţiei. Împreună cu colegii vei avea de rezolvat o sarcină: crearea unui instrument de gestionare a disponibilităţii locurilor de lucru în incinta oficiilor de tip open spaces. Soluţia urmează să asigure comunicarea între obiectele conectate şi panourile electronice informative.

Orele se vor desfăşura de trei ori pe săptămână: marţi şi joi între 18:30 şi 20:30 şi sâmbăta câte 4 ore. Cursul se va desfăşura în limba engleză.

Condiţii de participare

La Orange Systems Java Academy pot participa studenţii şi proaspăt absolvenţi care întrunesc următoarele condiţii:

- studii în domeniul IT sau un domeniu conex (matematică, statistică, cibernetică, telecomunicaţii, inginerie)

- cunoştinţe de bază despre limbajele de programare

- cunoaşterea limbii engleze

- motivaţia de a se dezvolta în domeniul IT

Pentru a aplica, expediază CV-ul tău şi două argumente de ce să te alegem în program la adresa java.academy@orange.md până duminică, 18 noiembrie curent, ora 18:00.

Pentru mai multe detalii, accesaţi www.omd.md/0y.

Te aşteptăm la Java Academy, care se va desfăşura la Orange {kITchen}, locul unde găseşti cele mai inovative reţete de a lucra în IT.

Despre Orange Systems

Orange Systems, hub-ul IT al Orange Moldova, este rezident al parcului IT, în care se regăsesc peste 350 de angajaţi. Mai mult de 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru partenerii externi, în următoarele domenii: software development, testarea şi asigurarea calităţii, controlul şi managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence şi big data.

