Orange Systems Java Academy da startul celei de-a doua editii, nivel avansat

Julien Ducarroz, director general Orange Moldova: „Java Academy este un program de dezvoltare unic prin modelul pus în aplicare, şi anume, provocarea de a implementa cunoştinţele acumulare în elaborarea full-cycle a unui nou produs software viabil, utilizând tehnologii de ultimă generaţie. Programul este unul care aduce plus-valoare atât pentru noi, ca angajator responsabil, digital şi uman, cât şi pentru participanţi, demonstrat prin interesul constant faţă de acest program din partea aplicanţilor.”

În rândul participanţilor sunt atât angajaţi Orange, cât şi studenţi care îşi fac studiile în domeniul IT sau au absolvit o facultate de profil. Participanţii la proiect au fost selectaţi prin concurs, în două etape. Prima etapă a inclus o probă de testare a cunoştinţelor în domeniul bazelor programării şi a logicii algoritmice, iar cei care au susţinut-o cu brio au trecut şi proba interviului.

Anna Culinscaia, participant, studentă: „Aşa un program unic ca Orange Academy este necesar pentru a contribui la dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor pasionaţi de IT. Aştept că participarea mea va fi o experienţă de neuitat, o provocare, care o să-mi ajute să dezvolt abilităţile de programare şi lucru în echipă. Am ales Orange Moldova fiindcă Orange Java Academy reprezintă o oportunitate pentru mine de a fi implicată în dezvoltarea soluţiilor noi tehnologice.”

Igor Solonari, participant, angajat Orange: „Consider că, companiile care doresc să menţină entuziasmul angajaţilor trebuie să le ofere posibilitatea de a schimba domeniul în care activează pe unul care inspiră. Şi probabil, cea mai bună metodă pentru asta este de a oferi cursuri prin care specialiştii pot să se reprofileze. Java Academy pentru mine e un exemplu excelent pentru acest scop. Cea mai bună metodă de a învăţa este practica. Aştept ca această experienţă îmi va permite să văd direcţiile în care trebuie să studiez mai mult şi cerinţele care le au clienţii de la specialişti în acest domeniu.”

Teodor Fedorişin, participant, absolvent al primei ediţii Java Academy, angajat Orange: „Astfel de programe sunt binevenite pentru că ele ajută la formarea profesională a fiecărui participant şi apariţia în viitor a unor echipe competente (cum ar fi echipa Pulse ). Aşteptarea mea vis-a-vis de program este că va predomina modul practic de a învăţa. Cred că după finisarea programului Java Academy ediţia Avant-garde voi deveni mult mai competent în ceea ce ţine de tehnicile de programare şi de scrierea unui cod lizibil şi corect.”

Java Academy se va desfăşura la Orange {kITchen}, locul unde găseşti cele mai inovative reţete de a lucra în IT.

Despre Orange Systems

Orange Systems, este hub-ul IT al Orange Moldova, rezident al parcului IT, în care se regăsesc peste 350 de angajaţi. Mai mult de 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru parteneri externi, în următoarele domenii: software development, testarea şi asigurarea calităţii, controlul şi managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence şi big data. Orange Systems are ambiţia de a dezvolta domeniul IT sub marca creativităţii, calităţii şi competitivităţii, prin crearea de produse software proprii şi centre locale de excelenţă.

*Acest articol este un produs comercial