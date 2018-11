Orange Systems - un angajator inovativ, atractiv si responsabil

Toate acestea, de rând cu spaţiul inovativ Orange {kITchen}, definesc profilul angajatorului Orange Systems - unul atractiv, responsabil şi uman.

Descoperă spaţiile Orange {kITchen}, un complex modern din care fac parte activitatea, distracţia şi relaxarea, componente care modelează parcursul şi experienţa angajatului.

Orange {kITchen} are o suprafaţă de 1380 metri pătraţi şi corespunde trendurilor actuale de design din domeniu - spaţii creative, oficii spaţioase, bazat pe conceptul de open spaces, spaţii dedicate pentru colaborare sau pentru relaxare.

* open space area – zona principală de lucru;

* amphitheater – spaţiul dedicat trainingurilor, prezentărilor, evenimentelor, şedinţelor deschise/neformale;

* collaborative projects area – zona dedicată echipelor de proiecte, spaţiile unde sunt încurajate discuţiile şi brainstorming-urile;

* focus (silent) zone – zona unde domină liniştea, spaţiul de concentrare;

* yoga/stretching area – pentru că într-un corp sănătos trebuie să fie o minte sănătoasă;

* sleeping/relax area – pentru că o minte sănătoasă trebuie să fie într-un corp sănătos;

* play area – pentru că face parte din creativitate.

Despre Orange Systems

Orange Systems, este hub-ul IT al Orange Moldova, rezident al parcului IT, în care se regăsesc peste 350 de angajaţi. Mai mult de 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru parteneri externi, în următoarele domenii: software development, testarea şi asigurarea calităţii, controlul şi managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence şi big data. Orange Systems are ambiţia de a dezvolta domeniul IT sub marca creativităţii, calităţii şi competitivităţii, prin crearea de produse software proprii şi centre locale de excelenţă.









































