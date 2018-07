Orasenii au profitat de soarele din prima parte a zilei si s-au refugiat pe plaja de la Vadul lui Voda. Cum s-a distrat lumea - VIDEO

Ploaia care a cazut in aceasta seara in capitala a mai domolit zapuseala de peste zi. In prima parte a zilei, multi oraseni au lasat naduful din apartamente si s-au racorit pe malul Nistrului. Pe plaja de la Vadul lui Voda a fost amenajata o scena, unde Dj-ul mixa muzica, iar cei prezenti au facut si o baie cu spuma.