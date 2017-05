Orasul Chisinau, "decapitat". Capitala a ramas fara primar si fara viceprimari. In cazul in care primarul e suspendat nu pot fi organizate noi alegeri. Ce prevede legea

Ieri, primarul municipiului Chisinau Dorin Chirtoaca a fost retinut pentru 72 de ore in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolator. Potrivit CNA, edilul este banuit de trafic de influenta.

"Primarul i-ar fi dat indicaţii viceprimarului capitalei, care era preşedinte al Comisiei de selectare a companiilor ce urmau să implementeze proiectul parcărilor în municipiul Chişinău, să semneze contractul cu firma EME PARKLEITSYSTEM GmbH fără avizul Consiliului municipal.", se arata intr-un comunicat al CNA.

Viceprimarul Nistor Grozavu a fost retinut in dosarul cu parcarile cu plata, in prezent, acesta se afla in arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar urmarirea penala continua.

Nistor Grozavu este cel care a semnat contractul de parteneriat public-privat cu firma "EME Parkleitsystem GmbH".



Viceprimarul Vlad Cotet a fost suspendat din functie inca anul trecut, fiind cercetat pentru corupere pasiva.

Numirea unui primar interimar se face in baza unei hotarari a Consiliului Minucipal.

Ce prevede legea:





Articolul 33. Suspendarea din functie a primarului





(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru săvîrşirea unei infracţiuni, primarul poate fi suspendat din funcţie pînă la soluţionarea definitivă a cauzei. Organizarea de noi alegeri pentru funcţia de primar nu se admite pe întreaga durată a suspendării.

(2) Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.

(3) Dacă a fost achitat sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazurilor de amnistie, primarul suspendat din funcţie are dreptul la reparare, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat. Primarul este restabilit în funcţie pentru perioada pînă la expirarea mandatului său.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică, în modul respectiv, şi viceprimarilor.





Articolul 34. Interimatul functiei de primar





(1) În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al sus-pendării din funcţie sau al imposibilităţii primarului de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de drept de către un viceprimar.

(2) Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de primar sau dacă primarul şi viceprimarul sînt suspendaţi din funcţie concomitent, sau, din anumite cauze, aceste funcţii devin vacante, consiliul local împuterniceşte, în termen de 5 zile, o altă persoană să exercite temporar atribuţiile primarului.

(3) În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie răspundere, exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului pe întreaga durată a absenţei sale.