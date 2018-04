Ordinea candidatilor la sefia capitalei, in buletinul de vot. Lista completa

Ordinea tuturor candidatilor in buletinul de vot, locale 2018:





1. Vasile COSTIUC, PARTIDUL “DEMOCRATIA ACASA”

2. Andrei NASTASE, PLATFORMA DA

3. Alexandr ROSCO, PARTIDUL “CASA NOASTRA-MOLDOVA

4. Reghina APOSTOLOVA, PARTIDUL SOR

5. Valeriu MUNTEANU, PL

6. Ion CEBAN, PSRM

7. Victor STRATILA, PARTIDUL VERDE ECOLOGIST

8. Alexandra CAN de la PNL

9. Andrei MUNTEANU, PARTIDUL SOCIETATII PROGRESISTE

10. Maxim BRAILA, PARTIDUL POPULAR DIN RM

11. Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU

12. Alexandru MATU, PARTIDUL RUSO-SLAVEAN

13. Constantin CODREANU, PUN

Maia LAGUTA si Sergiu TOFILAT s-au retras.





Alegerile locale in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.