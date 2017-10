Asa ceva, mai rar. Tentativa de asasinare a lui Vlad Plahotniuc, prezentata in PowerPoint de catre procurorii PCCOCS. Busuioc: "Au fost multe comentarii si ironii" - GALERIE FOTO

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR PCCOCS: " Pentru a fi cat mai clar, am facut o prezentare Power Point. A fost finalizata urmarirea penala, 7 persoane: pregatirea omorului, trecerea ilegala a frontierei, detinere de arme. Grup din Ucraina, aceasta grupare a primit o anumita informatie si intentiona sa vina in RM sa comita un omor la comanda, am fost informati de colegii din Ucraina. La momentul emiterii informatiei, nu se cunostea tinta si comanditarul. In momentul in care au devenit cunoscute detalii si tinta atacului, au fost efectuate perchezitii si retinuti. Schema relationala: actiuni inceput cu 2016 pana in aprilie 2017. Grigore Caramalac a creat un grup criminal, care avea drept obiectiv omorul lui Vladimir Plahotniuc.





Au fost introduse pistoale cu amortizator, echipamente pentru deghizare, arme, automobil cu numere poloneze, cu care aveau sa se deplaseze doar dupa savarsirea omorului.





Nu numai noi am stabilit aceste circumstante, dar ne-au ajutat si inculpatii nostri,care au dat declaratii. Noua persoane au dat declaratii, o parte au recunoscut, altele partial, sunt persoane care recunosc fapta, dar nu vina.

Am dat aceste detalii in situatia in care este finalizata urmarirea penala, au aparut comentarii si ironii, nu este pusa la dispozitie toata informatia. Grigore Caramalac a fost pus sub invnuire, a fost anuntat in cautare internationala. PCCOCS va cere extradarea".





Schema prezentata de procurorii PCCOCS: