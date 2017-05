Oseminte umane au fost descoperite in depozitul de pe strada Uzinelor din capitala, care toamna trecuta a fost mistuit de flacari - VIDEO

Descoperirea macabra a fost facuta ieri in timp ce muncitorii curatau etajul patru al cladirii. Imediat au alertat politia.

Valeriu SAVA, MUNCITOR: “Dupa cum mi-au explicat pompierii, doamna a fost aici inauntru, iar piciorul, care l-am gasit noi iata aici l-am gasit."

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, osemintele ar putea apartine femeii, care a fost data disparuta in timpul incendiului, iar ulterior a fost gasita moarta in ascensor. Asta in conditiile in care anul trecut, politia nu a anuntat despre faptul ca femeia ar fi fost gasita dezmembrata.

Adrian JOVMIR, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA CAPITALEI: “Politia presupune ca osemintele I-ar apartin acelei persoane, dar informatii mai veridice expertiza urmeaza sa se expuna. In urma expertizei medico legala.”

Incendiul a avut loc in septembrie anul trecut, iar pompierii au luptat cu flacarile mai bine de 30 de ore. Doua persoane si-au piedut viata. O femeie, care muncea in depozit si a ramas blocat in interior si un pompier. Sunt examinte patru versiuni privind cauzele izbucnirii flacarilor, printre care un scurtcircuit, dar si imprudenta utilizarii focului deschis.