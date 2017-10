Osemintele unui barbat ucis acum trei ani, gasite pe teritoriul unei fabrici din Telenesti. Ar fi fost omorat, pus intr-un sac si ingropat. Trei indivizi, retinuti

Oamenii legii spun ca tanarul de 33 de ani din satul Grigorauca, Singerei a fost ucis acum trei ani, in casa unui barbat, iar a doua zi a fost ingropat pe teritoriul unei foste fabrici de caramida din Telenesti.

Pe teritoriul acelei fabrici au fost efectuate sapaturi, iar lucratorii au descoperit osemintele, care se aflau intr-un sac, alaturi fiind si o plapuma cu ajutorul careia, potrivit politiei, faptasii au transportat cadavrul.

Politia din Telenesti a retinut 3 indivizi cu varstele de 29 si respectiv 28 de ani. Motivul fiind gelozia. Oamenii legii mai spun ca victima era data in cautare de catre rude din anul 2015. In urmatorul an pe cazul dat a fost intentat dosar penal pentru omor.

La moment faptasii au fost retinuti, unul dintre ei fiind condamnat anterior pentru violenta in familie si la moment isi ispaseste pedeapsa in penitenciar.

Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pedeapsa cu inchisoare de pana la 20 ani.