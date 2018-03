Otravirea fostului spion rus, Serghei Skripal si a fiicei sale este o crima impotriva ficarui britanic. Asta a declarat ambasadoarea Marii Britanii la Chisinau intr-un interviu pentru Pro TV - VIDEO

Lucy JOYCE, AMBASADOAREA MARII BRITANII LA CHISINAU: “Oamenii sunt, pur si simplu, otraviti in Salisbury, intr-un mod foarte agresiv. Domnul Skripal ramane in continuare incontient, intr-o stare critica, la spital. 38 de locuitori ai orasului Salisbury au primit ajutor medical, acuzand simptome similare, cauzate de aceasta substanta. Este o arma chimica ingrozitoare si asta pentru noi este o chestiune foarte serioasa. Vorbim despre un comportament agresiv.”

Totodata, masurile luate astazi de catre Marea Britanie impotriva Rusiei, sunt doar inceputul, a declarat Lucy Joyce. Ea a adaugat ca, avand parte de sustinere din partea Uniunii Europene dar si a Statelor Unite, guvernul britanic va cere convocarea unei sedinte urgente ONU, pentru a discuta acest subiect.

Lucy JOYCE, AMBASADOAREA MARII BRITANII LA CHISINAU: “Ce urmeaza, in aceasta seara, spre exemplu, vor avea consultatii la Natiunile Unite de la New York. Ne bucuram de multa sustinere de la partenerii de acolo. Suntem sustinuti, de asemenea, de Uniunea Europeana, membrii Uniunii, de NATO. Avem sustinerea partenerilor si a aliatilor nostri din toata lumea.”

Britanicii spun ca stiu ca substanta care l-a otravit pe Serghei Skripal si pe fiica sa face parte din proiectul secret al rusilor, Novichiok, care s-a desfasurat in Rusia in anii 70' si a fost reluat in anii ‘90. In 2004, proiectul a fost clasat de rusi, care sunt unicii care au produs astfel de arme chimice.

Lucy JOYCE, AMBASADOAREA MARII BRITANII LA CHISINAU: “A durat 10 zile pana pana cand am finalizat investigatia, realizata de politie si de catre fortele militare. Voiam sa fim siguri, nu am fi facut astfel de afirmatii pur si simplu. Asa ca am vrut sa fim siguri de probele noastre si cand le-am pus cap la cap am ajuns la concluzia ca este vorba despre substanta Novichiok, care nu credem ca a mai fost folosita, dar vedem ca este folosita acum.”