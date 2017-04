Oua incrustate cu pietre Swarovski, vesela de portelan din Dubai si bijuterii din aur, toate astea au fost astazi pe morminte. Cum au fost pomeniti mortii la Soroca - VIDEO

Dis de dimineata, masini incarcate cu de toate au inceput sa vina la cimitirul de la Soroca. Unii si-au adus de acasa cea mai scumpa vesela, astfel ca bucatele au fost puse in vase de cristal sau aurite.

“Venim cu ce putem. Este sotul meu neculai si eu vin in fiecare an. Care mai tineri dau pomene mai scumpe dar noi mai batrani.”

Imediat ce au inceput sa fie golite pungile pe mesele din cimitir s-a asternut luxul. Vodka a luat locul vinului, energizantele au fost servite in loc de bauturi racoritoare. Fructe exotice au fost puse in vase de cristal, dulciuriurile in fructiere aurite, iar ouale rosii au aratat cu totul altfel decat cele traditionale - au fost ornate cu pietre Swarovski.

"Ouăle sunt cu cristale Swarovski din Bulgaria.”

Pomenile sunt pe masura posibilitatilor spun oamenii.



”Dăm şi aur. Tot ce este din sfulet. Nu ne lăudăm, pentru că el pentru noi a fost fparte important pentru oameni a fost important.”

”Dăm colaci, veselă din porţelan. De exemplu această vază este din Dubai. Sunt puţini romi anul acesta. Anul trecut erau mai mulţi.”

In vesela de cristal si bucatele au fost alese, astfel ca mesele abia au rezistat sub greutatea deliciilor culinare.





"Am adus colţunaşi, budincă de brânză de vaci, carne după o reţetă franceză, frigărui, salat olivie, tot ce am putut pregăti pentru fiica noastră.”

"Totul este făcut de casă. Este tort din carne. Am făcut ce am putut. Este nepoşica iubită Rimucica.”

A venit la cimitir sa pomeneasca rudele decedate si Robert Cerari, verisorul Baronului Romilor din Soroca.

Robert CERARI, PRESEDINTELE ASOCIATIEI “BARE-ROM” "Este o traditie pe care o respectam cu sfintenie si trebuie sa venim sa pomenin pe cei care nu mai sunt printre noi.”

Robert Cerari crede ca pomenile iefitne sau scumpe trebuie oferite din suflet.

Robert CERARI, PRESEDINTELE ASOCIATIEI “BARE-ROM” “Eu cred ca noi trebuie sa tinem cont de sfant scriptura si trebuie sa dam din suflet. Ceea ce se intampla cu pomenile scumpe este mai mult fala.”

Oamenii au stat alaturi de raposati pana au golit toate mesele. Unii au fost si ieri la cimitir.