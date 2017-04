Ouale de Pasti - nu doar pe masa de sarbatoare, ci si pe strazile din Chisinau: Un grup de tineri a alergat astazi pe un traseu in forma de ou de Pasti - VIDEO

Ouale de Pasti se regasesc nu doar pe masa de sarbatoare, ci si pe strazile din Chisinau. Un grup de tineri a decis sa sarbatoreasca astazi anume printr-o cursa inedita in forma de ou de Pasti. Pentru ca acasa totul e pregatit deja, acestia au alergat in jurul parcului Valea Trandafirilor, ca sa promoveze in randul orasenilor modul sanatos de viata.