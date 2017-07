(P) Un plus de rafinament. Spumantul Apriori a ajuns in premiera la Ia Mania cu cel mai frumos stand - VIDEO

A dat un plus de rafinament festivalului Ia Mania. Spumantul Apriori a ajuns in premiera la eveniment cu cel mai frumos stand. Acolo vizitatorii au putut savura din toata gama de spumante Apriori. In exclusivitate a putut fi degustat un spumant nou, dar si un coctail pe baza de spumant Apriori.