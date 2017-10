A vrut sa fie Pablo Escobar de Moldova? A creat o grupare specializata in trafic de droguri si a dus din Spania in Rusia droguri de 1 milion de euro: stabilea planul, lua hasis de la marocani si desena minutios traseele

Potrivit procurorilor, cei patru au fost retinuti pe 1 octombrie, in urma mai multor perchezitii efectuate la domiciliile acestora din capitala.

Procurorii spun ca acum cativa ani moldoveanul - liderul gruparii, stabilit cu traiul in Spania, a creat o grupare transfrontaliera ce transporta droguri din Spania in Rusia. Astfel, moldoveanul - liderul gruparii a inceput sa selecteze persoane care aveau diferite legaturi cu distrubuitorii marocani de droguri din Spania, pentru ca ulterior sa faca parte din gruparea sa.

Schema prin care duceau droguri din Spania in Rusia a fost prezentata astazi de catre autoritatile moldovene.

Doar la indicatiile liderului gruparii, periodic, mai multe persoane mergeau in Germania cu cel putin 50 de mii de euro, luau masini cu numere de inmatriculare germane, plecau cu ele in Spania, iar acolo se intalneau cu marocani care le vindeau droguri in cantitati mari. Astfel, acestia ascundeau drogurile in rezervoarele de combustibil ale masinilor sau in caroserii si porneau din Spania spre Rusia, urmand exact traseul stabilit de catre moldovean - liderul gruparii. Pentru a ajunge in Rusia, acestia tranzitau mai multe tari, printre care Germania, Franta, Polonia, dar si Moldova. O parte din marfa ramanea in Moldova, iar cealalta ajungea in Rusia. Ajunsa acolo, marfa era transmisa unor altor membri ai gruparii care ulterior o comercializau pe teritoriul Federatiei Ruse.

Procurorii spun ca in Spania, acestia le plateau distribuitorilor pentru 1 kg de hasis in jur de 800 - 1200 de euro, iar in Rusia kilogramul era vantut cu circa 2 500 de euro. Membrii gruparii au ajuns sa transporte din Spania in Rusia 650 de kg, obtinand aproape 1 milion de euro, spun procurorii.

Tot procurorii spun ca liderul gruparii iesea din casa doar cu escorta si se deplasa cu mai multe automobile care aveau geamurile fumurii. Acestia mai spun ca, cu ajutorul autoritatilor din tarile tranzitate de membrii gruparii, au fost indentificati alti 12 membri.

In urma perchezitiilor, la domiciliul liderului gruparii, procurorii spun ca au gasit mai multe lucruri care ar demonstra vinovatia acestuia. Este vorba despre mai multe telefoane care nu puteau fi ascultate de catre autoritati prin intermediul carora, potrivit procurorilor, acesta discuta cu membrii gruparii pentru a stabili modul in care vor duce drogurile din Spania in Rusia.

Cei patru au fost retinuti, iar procurorii au emis mandate de arestare pentru 30 de zile.