A fost elaborat un ghid destinat doctorilor, pentru ca acestia sa invete cum sa comunice corect cu pacientii. Cum arata ghidul - VIDEO

Pacientul are dreptul sa se planga si sa ceara explicatii, iar medicii sunt obligati sa fie amabili si sa actioneze calm in situatiile de conflict. Toate aceste reguli se contin in noul ghid destinat doctorilor, pentru ca acestia sa invete cum sa comunice corect cu pacientii. La polul opus, medicii spun ca regulamentul contine putine exemple clare si ca pentru schimbari vor fi nevoie de luni sau chiar ani.