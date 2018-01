Pacoste pentru soferi, dar mare bucurie pentru pici. Zapada i-a scos din case pe copiii care si-au luat saniutele si au mers pe derdelus. Cum s-au distrat - VIDEO

Veselie de nedescris pentru copii din Bacioi. Dornici de zapada, acestia a asteptat cu nerabadare sa scape de ore, si-au luat saniutile si au mers pe partie.

“Acum a inghetat si sania aceasta se da foarte bine, ajungem pana la magazin.”

“Imi place mai mult sa ma dau cu sania decat sa stau la televizor plictiduma.”

“A-ti asteptat mult zapda? - A fost o nerabdare uriasa.”

"Si cat sta-ti ? - Pana se intuneca si inghetam.”

Daniela FOCSA, REPORTER PROTV: “Vreau sa vad si eu cat de iute este aceasta sanie din Bacioi. Si am ales-o anume pe a Catalinei care spune ca e confectiontata de tatal ei. Catalina dar care e secretul sa ajungem cat mai repede la vale dar si in siguranta?-Secretul este ca sania trebuie unsa cu ceara ca sa lunce mai repede apoi trebuie sa ridicam picioarele in sus si sa cundem bine sanie. - Hai sa incercam.

Copii se avanta fara frica pe valea abrupta si chiar se areanjeaza sub forma de trenut pentru senzatii mai tari."

“Noua nu ne este frica, pentru ca de multe ori am incercat sa ne dam cu saniile.”

“Incolo este un deal si acolo ne-am dat foarte bine, se da foarte repede.”“Am tras asa a fost foarte bine.”

Intr-un alt capat sat, Bogdan a iesit singur la sanius, pentru ca spune prietenii lui sunt ocupati. Si-a coborat saniuta din pod si pentru prima data in aceasta iarna a vrut s-o incerce. A trebuit sa se intoarca acasa pentru ca partia era plina cu zapada si sania nu luneca.

“Cam m-am suparat si o sa ma pun sa ma dau cu sania. Cand mergeau pe aici multe masini drumul era mai drept.”

Bucurie mare fost astazi si pentru copii gradinitei Salcioara din Stauceni, care au sarbatorit iarna. Si cum de sarbatori nu am avut parte de zapada, Mos Craciun a revenit la ei iar copii au urat si au colindat din nou.

“Foarte vesel si foarte de ras era cand a facut treaba amre. A fost si Mos Craciun cu voi, era fata era un ajutor de educator.”

“Mergea cu viteza calul. Eu mers candva ar atuncea nu era rapid acum e foarte rapid.”

“Dar au trecut sarbatorile? - Nu era zapada si acum este si acum a-ti decis sa sarbatoriti.”

Copii s-au improscat cu bulgari si au facut oameni de zapada.

“Cine mai multa zapada arunca fetele sau baietii.- Baietii. Noi am sa arunca in ei cu zapada in ei daca ei ne improasca. “

“Noi facem un om de zapada ne mai stropim cu bulgari e frig afara.”“Arata bine si nastorii sunt frumosi, e baitel. Ai luao acasa cu tine? - Nu se va topi si la mine nu e asa frig.”

Directoarea gradinitei spune ca deja a devenit o traditie ca o data cu prima ninsoare copii sa spuna bun venit iernii.

Violeta GAVRILENCO, DIRECTOAREA GRADINITEI “SALCIOARA”: “Copii repeta si fac cunoostinta inca o data cu obiceiurile noastre de iarna. A organizat special ca aparut zapada noi foarte de mult o asteptam .”

Gradinita din Stauceni este frecventata de 300 de copii.