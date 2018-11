Palmieri, stele si… coruptie. Cronologia unei afaceri esuate. Istoria complexului locativ in care peste 500 de familii au investit 10 milioane de euro si nici peste 7 ani, constructia nu este gata. Ce spun oamenii - ZdG.md

Fondatorii afacerii au fost reţinuţi, apoi eliberaţi, iar administratorii insolvenţei celor două companii implicate în proiect nu găsesc soluţiile pentru ca imobilele să fie finalizate.

Era luna august, anul 2005. În R. Moldova, comuniştii tocmai câştigaseră alegerile parlamentare şi instalau un nou Guvern în frunte cu Vasile Tarlev, iar Vladimir Voronin se pregătea pentru al doilea mandat de preşedinte. Primarul capitalei era Serafim Urechean când autorităţile publice locale au oferit în arendă un teren cu o suprafaţă de aproximativ 1,8 ha de pe str. Ginta Latină 8 din sectorul Ciocana, mun. Chişinău, Uniunii Conducătorilor Auto din R. Moldova (UCA).

Doi ani mai târziu, în martie 2007, an în care Dorin Chirtoacă se pregătea să devină primar al capitalei, Uniunea a semnat un contract de societate civilă pentru acel teren cu firma „Galsam-Service” SRL, cu scopul construcţiei unui complex locativ modern, dotat cu bazin şi grădiniţă – „Palmieri şi Stele”. În februarie 2009, perioadă în care comuniştii încă se aflau la guvernare, s-au făcut primii paşi pentru construcţia blocurilor: a fost obţinut certificatul de urbanism.

La începutul anului 2012, în primii ani de guvernare pro-europeană, oficial, au început lucrările de construcţie, după ce, în luna februarie, a fost eliberată autorizaţie de construcţie. Toate documentele au fost emise pe numele UCA, arendaşul terenului, în timp ce „Galsam-Service” era antreprenor general şi compania care a elaborat proiectul.

„Copilul în acel moment avea 2 ani, acum deja este-n clasa a doua”

A urmat o perioadă prosperă pentru toţi. În perioada 2012-2014 compania „Galsam-Service”, prin publicitate masivă, tombole şi preţuri atractive pentru investitori, a convins aproximativ 500 de persoane să investească în apartamente, spaţii comerciale sau locuri de parcare.

Unii munceau în străinătate şi investeau în construcţia blocului, alţii luau credite de la bănci doar pentru a-şi vedea visul împlinit – cel de a avea propria locuinţă. În termen de doi ani de la începerea lucrărilor, investitorii urmau să se mute în noile lor apartamente.





Tatiana Vasilieva spune că, în 2012, a investit 32 de mii de euro într-un bloc care, în acel moment, avea construit doar fundamentul, dar care urma să fie gata în noiembrie 2013, aşa cum o asigurau reprezentanţii firmei de construcţii.

„Noi am avut apartament cu o cameră şi l-am vândut pentru că, având copil mic, am vrut spaţiu mai mare. Copilul în acel moment avea 2 ani, acum deja este-n clasa a doua, dar apartamentul aşa şi nu l-am primit. Acum stăm cu chirie şi aşteptăm apartamentul deja de 7 ani. De fiecare dată ne spun că va fi, va fi, va fi. Aşteptaţi, aşteptaţi. Este un caz când soţul a murit şi nu a mai văzut apartamentul, dar contractul era pe numele lui şi acum soţia trebuie să refacă contractul pe numele ei. Într-un al caz femeia s-a despărţit de soţ din cauza apartamentului. Ei au investit mulţi bani, el era peste hotare şi când a venit acasă au tot aşteptat apartamentul şi pentru că nu l-au primit ea a rămas vinovată şi au divorţat, iar femeia a rămas cu doi copii”, povesteşte Tatiana Vasilieva.

O altă familie rămasă fără o locuinţă este cea a Silviei Merenco. Femeia spune că, în 2011, familia sa a hotărât să vândă apartamentul cu 3 odăi pe care îl aveau pentru a cumpăra în loc două apartamente cu 2 camere, pentru familia ei şi a feciorului său.

„Atunci încă nu erau aşa multe construcţii ca acum şi am găsit aici. Ne-am interesat la Pretura Ciocana şi ne-au spus că-s oameni serioşi şi am luat la dânşii. La început plăteam în fiecare lună, dar pe urmă ne-au spus că cine plăteşte 90% din sumă va ieşi mai ieftin şi noi am plătit toată suma. Ne-au promis că în 2012 va fi gata şi noi ne-am mutat la gazdă până o să fie gata. Când am văzut că ei nu construiesc şi deja trec anii şi noi n-avem unde trăi, că e greu cu salariile noastre să trăieşti la gazdă, am hotărât să luăm banii înapoi. Am încheiat contract să ne dea banii, dar nu ni i-au mai dat. Ne-au tot purtat pe drumuri. Pe urmă am auzit că pe dânşii i-au închis, în 2016 sau 2017. Pe urmă i-au eliberat. Dar cum aşa să-i elibereze? Ne-au furat pe toţi şi acum am rămas fără nimic. Care s-au îmbolnăvit, care am îmbătrânit de acum. O să mai ajungem noi să trăim în această casă?”, se întreabă femeia.

