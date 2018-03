Pana acum luate drept bune, astazi scoase din circulatie. Mai multe troleibuze au fost retrase de pe rute pentru ca nu au trecut cu brio testarea tehnica: au franele defecte si prezinta pericol de electrocutare - VIDEO

Testarea troleibuzelor se face in Parcul numarul 3 si incepe cu examinarea exterioara a vehiculului. Patru experti de la Regia Trasport Electric le analizeaza de jur imprejur si sunt atenti pana si la aspectul vopselei.

“Si acum monitorul o sa arate forta de franare la roata de stanga si drepata.”

In timp ce inginerul Serviciului Tehnic verifica daca franele sunt in regula, ceilalti membri ai echipei examineaza scaunele, barele de sustinere si cat de curat este in interior.

Si daca primul troleibuz a trecut testarea cu bine si poate iesi din nou pe ruta, urmatorul vehicul, desi este nou, va merge la reparatie pentru ca are mai multe defectiuni.

Ion GRAINER, INGINER: “Nu corespund normelor fortelor de franare in puntea din fata, deferanta depaseste 25 de procente. S-a gasit un joc sporit in sistemul de autodirectie si este scurgere de aer."

In aceasta stare, troleibuzul a circulat pana azi. Acum nu va putea fi scos pe ruta pana cand va fi reparat si va trece testarea repetat.

Ion GRAINER, INGINER: “Asemenea masina poate sa derapeze si sa faca un accident rutier, pericul pentru circulatie.”

De 5 zile, de cand a inceput testarea, au fost verificate 52 de troleibuze. La opt dintre ele s-au gasit nereguli.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Acest troleibuz care a circulat pe ruta 24 are o vechime de peste 30 de ani, pentru ca nu a trecut testare acum se afla aici la reparatie. Nici aspectul exterior nici cel interior nu corespundeau standardelor. Asa ca dupa ce va fi reparat va fi mai putea servi inca trei, patru ani.”

Cel putin asta spune inginerul tehnic, chiar daca in mod normal acest troleibuz trebuia demult sa fie scos la pensie. Mecanicii nu au de ales si incerca sa repare ceea este aproape imposibil.

“Mai mult timp acestea sunt mai complicate, de mult au si varsta lor.”

In acest moment pe strazile Chisinaului circula 302 troleibuze din care 139 sunt vechi. Seful Regiei Transport Electric spune ca in acest an 20 troleibuze vechi vor fi inlocuite cu altele noi. Cand vom scapa de ele, insa, nu se stie.

Dorin CIORNII, SEF REGIA TRANSPORT ELECTRIC: “Daca ne-am preconizat 20 unitati anual urmeaza sa vedem, sper ca vom mari acest numar. Tehnic aceste suunt rivizuite zilenic Inca vreo cinci ani vom vedea trolebuze retro prin Chisinau?- Nu va pot spune la moment, decizia apartine municipalitatii.”

“Masina are exterior nu prea bun, desprinderea vopsilei, iar parte interiora este necesar de scapat cauciucul de podele.”

Pana pe data de 6 aprilie vor fi testate tehnic toate mijloacele publice transport public, iar urmatoarea testare va fi peste jumatate de an.