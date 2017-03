Pana la 25 de mii de lei amenda veti primi de maine daca urcati baut la volan. Unitatea conventionala devine de 50 de lei si pentru incalcarile contraventionale - VIDEO

De maine, fiecare amenda pentru incalcari contraventionale va arde la buzunar. Unitatea conventionala face un salt pana la 50 de lei. Daca pana acum, plafonul unei amenzi era de 3 mii de lei, de maine limita va fi de 25 de mii de lei. Este, de altfel, si cea mai mare amenda, care se va elibera in cazul soferilor prinsi bauti la volan.

Celelalte amenzi cresc doar pentru ca valoarea unitatii conventionale se mareste. De exemplu, daca veti fi prins la volan fara de permis, nu veti mai plati 2 mii de lei, ci 3 mii.

Cele mai fecvente incalcari comise de catre soferi- sofatul cu centura necuplata, dar si vorbitul la telefon in timpul condusului vor fi sanctionate nu cu 300 de lei ca in prezent, ci cu 600. Mai mult, in codul contraventional si-au facut loc noi incalcari.

Cristina MELNIC, SEF DIRECTIE LEGISLATIE, MINISTERUL JUSTITIEI: “Salariile in plic, masina cu volanul pe dreapta si aflarea minorilor in cluburi dupa ora 9...”

O alta modificare prevede ca persoanele cu dizabilitati sa nu poata fi lipsite de permisul de conducere, insa cu exceptii. Totodata s-a stabilit si termenul limita in care o persoana poate sa-si achite amenda.

In cel mult 30 de zile, cel care a fost amendat va fi obligat sa plateasca, in caz contrar, executorii judecatoresti se vor apuca de capul lor. Autoritatile spun ca astfel vor sa disciplineze oamenii.

In luna noiembrie a anului trecut, unitatea conventionala s-a modificat de la 20 de lei pana la 50 pentru codul penal. Suma nu va ramane fixa, ci va fi de 1 la suta din salariul mediu pe economie, adica va creste sau va scadea in fiecare an.