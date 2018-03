Pana la inceputul verii parcul Valea Trandafirilor va fi de nerecunoscut, ne promit autoritatile. Aleile vor fi iluminate si vor aparea piste pentru biciclisti - VIDEO

Igor IONEL, PROIECTANT: “Vom alege stalpi cu un designe oarecare, sa eliminam cabluri care sunt prin copaci. Pista de biciclisti va fi plasata langa zona verde.”

O atentie deosibita se va acorda sitemului de iluminare care, nu va fi unul obisnuit, ci inteligent. Acesta va permite dirijare luminii pe zone. Silvia Radu a cerut subalternilor ca lucrarile sa inceapa cat mai curand, iar in cazul in care acestea nu vor fi incheiate la timp, responsabilii vor fi pedepsiti. Lucrarile de renovare vor costa in jur 13,7 milioane de lei.