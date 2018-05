Pana la investirea in functie a urmatorului primar al capitalei, interimatul va fi asigurat in continuare de Ruslan Codreanu: "Am mai multe proiecte incepute pe care vreau sa le continui"

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Am mai multe proiecte incepute pe care vreau sa le continui. Urmeaza sa am o discutie si cu colegii mei din consiliul municipal, urmeaza sa vad ce spun consilierii sustinerea carora o am.”

Codreanu considera ca putini locuitori s-au prezentat la vot pentru ca oamenii nu vad in campania electorala un concurs al ideilor, ci mai degraba al declaratiilor politice. El spera ca in turul doi, alegatorii sa voteze asa incat peste un an sa nu fie dezamagiti din nou.