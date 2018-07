Pana la lacrimi. Are patru copii - trei sunt deja peste hotare, iar ultimul pleaca saptamana viitoare. Femeia care a venit la protest cu "o pancarta cat 100 de cuvinte...", povesteste care este istoria fotografiei. "Nu pot sa vorbesc fara sa plang"

VIDEO IN CURAND.

Teodora Stanca si-a sunat copiii pe Skype. Acestia spun ca s-au emotionat cand au vazut-o pe mama lor cu fotografia la protest.

Fiica: ”Poza vorbea singura. Nu ne-am gandit ca o va lua in piata.”

Teodora STANCA: ”Aceatsa e fiica mea Emeli, nepotica Adina si mai avem un nepotel care doarme.”

Ei spun ca chiar daca sunt la kilometri distanta, vorebesc foarte des pe retelele de socializare.

Fiica: ”In februarie am fost acasa, am ramas socata, in Chisinau mi s-a parut gol, gol. Nu aveai cu cine bea o cafea, toti sunt plecati in strainatate. Din prieteni nu stiu daca a mai ramas cineva in Moldova.”

Teodora STANCA: ”Ne povestim mai mult tristetea. Nu pot sa vorbesc fara ca sa plang. Imi lipsesc foarte mult. Cel mic cand s-a dus avea doar 1 an si 8 luni si abia de incepea a vorbi si cand vorbeam cu el, el intindea manutele si spunea – mama, vreau si eu acolo. Acum imi spune – bunica, vreau la tine la Moldova.”



Copii de 4 ani au invatat ce inseamna dorul…

Teodora STANCA: ”Fiecare a plecat de nevoie. Este un proverb, nici cainele nu pleaca de la un stapan bun. Istoria nu iarta. O sa fiti blestemati de generatiile care vor veni dupa voi. Oare chiar nu va doare sufletul, chiar nu aveti dragoste de tara, chiar tradarea pentru voi inseamna mai mult.”

Cu aceste cuvinte se rupe si sufletul si dorul.

Fiica: ”Peste hotare copiii nostri sunt foarte apreciati, ceea ce te face sa suferi si mai mult. De ce nu ar fi apreciati si la noi? In oraselul respectiv pe fiica mea o cunosc toti. Este foarte stimata. Italienii se intreaba cum se face ca voi aveti asa copii destepti.”