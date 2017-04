Pana si blindata trimisa de Armata Nationala pentru a deszapezi drumurile s-a impotmolit in nameti si a ajuns intr-un sant de pe soseaua Chisinau - Balti - VIDEO

De dimineata, politia a blocat accesul pe soseaua M-14, Chisinau - Balti pentru a deszapezi drumurile.

Pe langa utilajele de deszapezire trimise pe drumuri, Armata Nationala a dispus si o blindata pentru a ajuta autoritatile sa deblocheze carosabilul.

Dupa minute bune in care blindata a incercat sa deszapezeasca unele portiuni s-a impotmolit in nameti. Astfel, in incercarea de a iesi de acolo a ajuns intr-un sant.