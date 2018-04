Pana vor fi reparate drumurile, democratii s-au apucat sa imparta cizme de cauciuc localnicilor care stau cu noroiul la poarta. Tutu a avut grija sa aiba un fotograf prin preajma, iar cei care au primit cizme nu au inteles cine i le-a oferit si de ce - VI

Pana vor fi reparate drumurile, democratii s-au apucat sa imparta cizme de cauciuc localnicilor care stau cu noroiul la poarta. In fruntea delegatiei care a mers astazi in doua localitati a fost deputatul Constantin Tutu, care a avut grija sa aiba un fotograf prin preajma, ca mai apoi sa posteze poze pe internet. Cei care au primit in dar o pereche de cizme, nu prea au inteles cine i le-a oferit si de ce.