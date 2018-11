PANANGIN® - 50 de ani de experienta in grija inimii! - VIDEO

In acest an, compania „Gedeon Richter” implineste 117 ani de activitate, iar unul din produsele clasice ale companiei, PANANGIN®, implineste 50 de ani din momentul primei aparitii pe piata farmaceutica. Cu aceasta ocazie, la data de 7 noiembrie 2018, Reprezentanta companiei farmaceutice “Gedeon Richter” a organizat o conferinta la care au participat 280 de medici cardiologi si medici de familie din tara. La aceasta conferinta au participat invitatul special din Moscova (Federatia Rusa), profesorul Evghenii Averin si seful catedrei Cardiologie USMF „N.Testemitanu”din R.Moldova, profesorul Valeriu Revenco, care au impartasit experientele lor cu privire la necesitatea recomandarii preparatului PANANGIN® in practica medicala de zi cu zi.