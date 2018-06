Pancarde originale la protestul din centrul capitalei. Manifestantii si-au scos markerele si au pus pe hartie mesajele nemultumirii - FOTO

Decizia de a invalida alegerile din Chisinau a declasat proteste. Sute de oameni sunt acum in Piata Marii Adunari Nationale si scandeaza. Dupa jumatate de ora, protestul s-a mutat in fata sediului partidului democrat de pe strada Bulgara. Oamenii spun ca anume democratii impreuna cu socialistii stau in spatele acestei decizii, pe care o numesc ilegala.

Ulterior, protestatarii au mers in Piata Marii Adunari Nationale.