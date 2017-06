Pandea femeile care intrau in scarile blocurilor sau in lifturi, le batea si le fura tot ce aveau la ele: "Mi-a dat un pumn si m-a lovit cu capul de perete". Un barbat din Soldanesti, retinut - VIDEO

VICTIMA: “-M-a lovit o data cu pumnul în faţă, eu m-am lovit cu capul de perete ascensorului şi am căzut jos. S-au deschis uşile, el mi-a smuls telefonul şi a fugit.”



Aceasta tanara care are 16 ani, este doar una dintre victime care a ramas fara telefonul mobil in valoare de aproximativ 7 mii de lei.

Hotul in varsta de 36 de ani a mai jefuit cel putin alte doua femei cu varstele de 42 si 23 de ani. In cadrul perchezitiilor, oamenii legii au gasit acasa la suspect o parte din lucrurile victimelor, dar si hainele in care acesta obisnuia sa iasa la furat.

Acum el este cercetat penal pentru jaf si risca inchisoare de pana la 7 ani.