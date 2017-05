Panglica Sfantul Gheorghe, motiv de cearta intre cativa moldoveni si ucraineni in orasul Odesa: s-au ales cu rotile sparte si o amenda - VIDEO

”- Tu ai venit aici, în Ucraina, cu simbolul care a ucis mii de ucraineni, simbolul care reprezintă ocupaţia teritoriului nostru şi îmi spui că eu îmi caut inamici?”

Incidentul a avut loc ieri, iar intreaga scena a fost filmata de catre un activist ucrainean. Nemultumiti ca au vazut panglica Sfantul Gheorghe agatata de masina moldovenilor, acesti tineri au chemat politia. Nu s-au multumit doar cu asta, asa ca au spart rotile automobilului.

" -În Ucraina există o lege.- Noi nu vă cunoaştem legile.Trebuie să le ştiţi dacă veniţi aici.”

Initial, moldovenii au spus ca panglica a fost pusa de niste copii, insa ulterior au afirmat ca masina a fost luata in chirie pentru a ajunge in Ucraina, iar panglica era deja agatata. Ei au mai spus ca nu stiau ca acest simbol este interzis in Ucraina, iar faptul ca le-au fost sparte rotile, i-a nemultumit rau.

”- Aşa ne respectaţi voi, aşa vă vom respecta şi noi. Pentru ce să vă respectam? Pentru acest simbol al războiului.”

Pana la sosirea politiei, ucrainenii au decis sa afle parerea moldovenilor privind anexarea Crimeii.

”- Cum credeţi, a cui este Crimeea?- Sunt problemele voastre, eu nu ştiu, eu vreau acasă.”

Dupa mai multe minute de scandal si-au facut aparitia si politistii. Potrivit celor care au publicat imaginile, moldovenii ar fi fost amendati. Nu este clar insa cum au raspuns ei pentru ca au spart rotile masinii. Saptamana trecuta, Rada Suprema de la Kiev a interzis, prin lege, utilizarea panglicii Sfantul Ghoerghe. Cei care nu se conformeaza sunt amendati sau retinuti pentru 15 zile.