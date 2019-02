Panica la liceul Miguel de Cervantes din Chisinau. Lectiile au fost intrerupte din cauza unui incendiu. Elevii au fost evacuati: “Profesoara ne-a spus sa iesim repede" - VIDEO

In jurul orei 12.00 coridoarele liceului au inceput sa se umple de fum. Imediat, elevii si profesorii din toate clasele au iesit afara.

“Profesoara ne-a spus sa iesim repede ca este un incendiu.”

“Eram cu clasa, am asteptat sa vina pompierii. Ne-am dus acolo si am asteptat sa stinga focul. Apoi ne-am adunat si ne-am dus in clase.”

“Era foarte mult fum si mirosea urat. Au venit pompierii si politia.”

Potrivit pompierilor la fata locului au venit doua autospeciale, dar nu a fost nevoie de interventia acestora pentru ca focul a fost stins repede de angajatii scolii. Salvatorii cred ca flacarile au izbucnit din cauza unui scurtcircuit.

Liliana PUSCASU, OFITER DE PRESA IGSU: “Ajunsi la fata locului, pompierii au stabilit ca au ars bunuri materiale pe o suprafata de 6 metri. Incendiul a fost lichidat pana la sosirea pompierilor.”

Pentru ca lectiile au fost amanate din cauza incendiului, parintii au fost anuntati sa vina sa-si ia copiii acasa.

“M-am speriat. Acestia fac doua prajituri pe zi, dar au facut incendiu. Ma duc sa vad, eram acasa.”

“M-a sunat mama si a zis sa vin dupa sora mea ca era fum si a inceput sa planga. Trebuie sa ma duc inapoi la lectii ca sunt in clasa a noua.”

Directorul liceului ne-a interzis sa filmam locul unde au izbucnit flacarile si ne-a spus ca nimeni nu a avut de suferit.

Rodica POSTU, DIRECTORUL LICEULUI “MIGUEL DE CERVANTES”: “Au fost evacuati foarte rapid. A fost un stres pentru ei pentru ca fumul s-a raspandit. Sus copiii erau la lectii, jos intr-o activitate. Sunt sunati parintii, copii deja pleaca acasa.”

Dupa acest incident, incaperile au fost aerisite, iar elevii sunt asteptati din nou la lectii luni.

Pe Instagram-ul Pro TV Chisinau găsiţi imaginile, dar si stirile momentului din Moldova, dar şi din lume!

Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.