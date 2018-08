Parada Portului Popular: s-a cantat printre vuvuzele, iar hora a fost incinsa in mijlocul cordoanelor de politisti. Oamenii, imbracati in haine nationale, au marsaluit, iar spectatori au fost protestatarii si mascatii - VIDEO

Peste 20 de ansambluri folclorice venite din diferite localitati s-au adunat in fata Teatrului de Opera si Balet Maria Biesu. Ulterior, oamenii imbracati in haine nationale au mers, cantand pe bulevardul Stefan cel Mare pana la Palatul National, unde au incins o hora si au chiuit.

Parada Portului Popular i-a avut ca spectatori pe pe politistii care au format cordoane si au mers tot drumul alaturi de artisti.



"Este o amintire a buneilor, strabuneilor si noi la fel pastram portul popular. Credca o sa-l transmitem urmatoarei generatiei viitoare."

"Pentru mine asta inseamna o zi foarte importanta pentru tara noastra. Noi am devenit independenti, asta inseamna foarte mult pentru mine."

"Acesta este costumul traditional bulgar. Noi suntem din sudul tarii, de la Taraclia. Acesta este specificul nostru. Noi traim in Moldova, noi suntem pentru Moldova, nu ca acesti protestatari."

"Ea este verde ceea ce inseamna bunatate si ca mereu este primavara. Albul inseamna bunatate, albul este si pace. Noi suntem pentru independenta Republicii Moldova, noi am venit sa sarbatorim aceasta zi impreuna cu tot poporul moldovenesc."

Cantecele din timpul paradei s-au amestecat cu huiduielile si sloganele protestarilor. Ajunse in fata Palatului National, ansamblurile au fost intampinate cu alai. Dupa care au intrat in Palat pentru a asculta concertul dedicat celor 27 ani de Independenta a Republicii Moldova.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: "Aceasta zi nu poate fi redusa la nimic de nimeni, pentruca ei cei care au construit si au defenitivat independenta noastra. Merita sa ramana in istoria acestui neam."

In acest an in Piata Marii Adunari nationale nu va fi organizat un concert dedicat Zilei Independentei, motivul invocat de premier este pentru a nu pune in pericol persoanele care participa la eveniment.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU REPUBLICII MOLODOVA: "Nu ne-am dorit asa cum s-a intamplat in 2016 sa supunem pericol acesti copii frumosi care au evaluat acum pe scena. Sa asiguram securitatea acestor copii. Atunci cand cei care manifestau se aruncau asupra copiilor si sa-i dea jos de pe scena."

Singurul concert dedicat Zilei Independentei a fost astazi cel de la Palatul National.