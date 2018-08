Paradox moldovenesc. In tara in care jumatate din masinile de pe strazi au o varsta de peste doua decenii, toate vehiculele trec inspectia tehnica. In ultimii ani nu s-a inregistrat niciun caz de interzicere a exploatarii automobilelor - VIDEO

Acestei statii tehnice ITP de pe strada Calea Iesilor, zilnic ii trec pragul zeci de masini.In ultimul an, peste 560 de mii de automobile au fost supuse acestor verificari in toata tara, arata datele acumulate de Institutul pentru Politici si Reforme, adica 60 la suta din numarul total de vehicule inregistrate.

Cu toate astea, expertii au observat ca in 2017 s-au inregistrat zero cazuri de interzicere a exploatarii vehiculelor. Pentru comparatie, in Marea Britanie, rata de faliment la inspectia tehnica periodica a fost anul trecut de 35 de procente.

DATE CU PRIVIRE LA INSPECTIA TEHNICA PERIODICA, 2017

Moldova – 0%

Germania – 31%

Marea Britanie – 35%

Stas GHILETCHI, EXPERT POLITICI PUBLICE, IPRE: “Diferenta de cifre este enorma, in conditiile in care in parcul rulant din Moldova, peste 80 la suta are o varsta de peste 11 ani de zile. Si atunci rata mica de constatare a neajunsurilor se duce la ideea ca inspectia tehnica se efectueaza cu abateri.”

Abateri ar insemna mita pentru cei care au pus cap la cap cifrele autoritatilor.

“Multe sunt care asa trec. - Cum? - Prin prieteni, cunoscuti. E o gramada transport, daca ar trece toate, precis s-ar imbogati cu mai mult tara.”

Administratorii care lucreaza in domeniu spun ca s-a ajuns la aceasta concluzie prin deductie si ca lucrurile ar sta altfel.

Ion CRETU, ADMINISTRATOR STATIE ITP: “Nu toate masinile primesc raportul deodata, cele care au probleme sunt intoarse inapoi.”

Cifrele autoritatilor arata ca in doar 6 la suta din cazuri s-a acordat acest termen pentru inlaturarea neajunsurilor.

”Daca iese si circula pe strazi inseamna ca e tot bine, cred eu.”

Cat tine de acuzatia in privinta mitei in favoarea acestei formalitati…

Ion CRETU, ADMINISTRATOR STATIE ITP: “Expertii nostri nu iau mita deoarece poara responsabilitate si isi pun semnatura lor.”

“- Dvs ati dat vreodata mita ca sa treceti inspectia tehnica? - Niciodata, asta doar e in folosul meu ca masina sa mearga bine./Sunt si care nu merita sa treaca.- Cum le vedeti? - Dupa infatisarea lor, sunt ruginite.”

Expertii ONG-ului care a lansat ideea ca in Moldova verificarea tehnica s-a transformat intr-o formalitate, vin astazi cu propuneri pentru autoritati, pentru a combate fenomenul, cat si a imbunatati procedura.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Autoriii studiului si-ar dori ca inspectia tehnica sa nu mai fie o procedura anuala, ci sa se preia modelul tarilor europene, acolo unde verificarea starii tehnice se face mai rar. In Romania, de exemplu, prima inspectie, in cazul vehiculelor noi, se efecteaza in anul trei, ulterior odata la doi ani. Pentru automobilele de peste 12 ani, aceasta devine anuala.”

Stas GHILETCHI, EXPERT POLITICI PUBLICE, IPRE: “Aceasta masura ar servi ca un stimulent aditional pentru posesorii de autovehicule sa procure automobile noi. Prin urmare avem oportunitatea de a creste calitatea reviziei tehnice pentru ca vom avea un numar mai putin ce vor trece aceasta revizie.”

Si cum in septembrie 2018 ar urma sa fie aprobat un nou regulament pentru trecerea inspectiei tehnice, expertii mai propun sa fie stabilit un nivel maxim admisibil al elementelor toxice in gazele de esapament, sa fie interzise autovehiculele care nu au filtru de particule diesel, iar fenomenul coruptiei din sistem - combatut. De altfel, acestia cer si anularea platii impozitului rutier la ITP, tariful urmand sa fie inclus in costul combustibilului.

Stas GHILETCHI, EXPERT POLITICI PUBLICE, IPRE: ”Legarea impozitului rutier in functie de numarul de km parcursi este o abordare mai corecta, pentru ca plateste in functie de cat mergi.”

Intre anii 2013-2017, 2,5 milioane de masini au trecut cu brio inspectia tehnica. In tara noastra, fiecare a cincea masina are peste 10 ani vechime.