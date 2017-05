Parazitii au invadat un bloc de la Botanica, iar locatarii dau vina pe cei de Asociatia de locuinte. Cand s-a facut ultima data desinsectie si ce spun responsabilii - VIDEO

Aceasta femeie spune ca nu mai stie cum sa se lupte cu puricii care i-au invadat toata locuinta. Apartamentul se afla la parter, iar cel mai mult ar avea de suferit mezinul familiei.

"Copilul nu poate dormi si medicul de la scoala m-a intrebat ce are copilul, am dat cu tot felul de solutie ”.

Chiar daca a incercat sa scape de insecte, nu a reusit. Puricii sunt in toate apartamentele de la primele etaje.

"M-am culcat pe pat si pe prostire am vazut, pe mina ma manca”

”Noi, de asemenea, suferim, intră pe scări, sar, poţi să speli sau sa nu, oricum intră.”

Oamenii spun ca in subsol e dezastru si ca de doi ani nu s-a mai facut dezinsectie si deratizare.

"Cand am apelat la ei au zis ca stau in rand la primarie si cand ne va ajunge randul, cand de fapt am sunat la primarie ne-au spus ca ei nu sunt programati pentru lucrari.”

"In asemenea situatia ar fi pus un anunt, cum se poate asa de trait”.

Locatarii spun ca s-au adresat de nenumarate ori sefului asociatiei de locatari, insa nimic nu s-a rezolvat. O femeie a mers si astazi sa caute raspunsuri.

Tudor IUTIS, SEF APLP: ”Primaria este responsabila, s-a facut dar nu stiu, poate nu chiar bine.”

Solicitat de Pro TV, specialistul principal al directiei locativ-comunale a preturii Botanica, ne-a spus ca daca Asociatia de locatari va cere sa aiba loc desinsectia, atunci acest lucru se va intampla.