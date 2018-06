Parcarea Parlamentului a fost mutata chiar sub geamurile cladirii unde deputatii isi au birourile. Deputat PD: "Nu mi-i draga parcarea respectiva, era ok cu copaceii ceea". Ce spun alesii poporului - VIDEO

Deputatii, si mai aproape de... Parlament. Parcarea legislativului a fost mutata chiar sub geamurile cladirii unde isi au birourile alesii. Parlamentarii spun ca nu stiu mare lucru despre lucrarile de reparatie, pentru care au fost defrisati mai multi copaci, iar intreaga zona verde - distrusa. Am incercat sa aflam de la Ministerul Economiei cand va deveni functional noul spatiu si cati bani vor fi cheltuiti pentru amenajarea lui, dar am primit un refuz.