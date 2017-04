Parcarile cu plata, care ar putea aparea in tot Chisinaul, chiar si in curtile blocurilor, ironizate de internauti: "Cu salariu nu mare sa mai dau si pentru parcare" - VIDEO

Acest clip, intitulat "O privire in viitor la parcarile cu plata, undeva prin centru Chisinaului", arata discutia dintre sofer si cel care ar putea colecta taxa de parcare in capitala. Autorul a incercat sa-si imagineze si cum vor fi pedepsiti cei care nu vor plati - masina le-ar putea fi imobilizata. Insa nu oricum - colectorul de taxe il lasa pe buclucas fara roti, pentru ca nu a vrut sa plateasca.





Amintim ca municipalitatea a batut deja palma cu o companie privata care sa amenajeze parcarile cu plata si asteapta votul alesilor locali. Proiectul prevede ca in oras sa apara 3 zone de parcare. In centrul Chisinaului tariful pentru o ora de stationare va fi de 15 lei, pe cand la periferii taxa va cobori la 5 lei pe ora.

Masinile parcate neregulamentar fie vor fi evacuate, fie le vor fi blocate rotile. Deblocarea costa cel putin 750 de lei, iar recuperarea vehiculului – 1600. Deocamdata insa legislatia nu le permite autoritatilor locale nici sa blocheze masini, nici sa le evacueze.

Compania privata care se va ocupa de lucrari vrea sa amenajeze parcari si in curtile de blocuri. Pentru asta, locatarii care au masini vor plati anual cate de 500 de lei. Pentru a doua masina a aceleasi familii, taxa va fi de 2500 de lei.

Compania va investi 10 milioane de euro, iar primaria Chisinau va incasa ulterior 10 la suta din venituri. Taxele vor putea fi achitate online, prin SMS, la terminale de plata sau la ghiseu. Regulamentul, inclusiv preturile vor trece prin consiliul si pot suferi modificari. Exista chiar posibilitatea ca proiectul sa nu treaca, de vreme ce anterior socialistii au contestat in judecata acest proiect. Potrivit directiei transport, in municipiul Chisinau sunt in jur de 300 de mii de automobile.

