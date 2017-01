Parcul Valea Trandafirilor a ramas fara o alee. Salcamii din preajma lacului care au peste 60 de ani au fost pusi la pamant - VIDEO

Asa arata astazi dimineata aleea din parcul Valea Trandafirilor. Salcamii au fost facuti una cu pamantul. Natalia Varasnina spune ca se plimba zilnic prin parc si a ramas uluita cand a vazut ca salcamii de pe alee au fost taiati.

Natalia VARASNINA: ”Lacrimi pentru că pierdem tot ce a fost. Aici a fost permanent confortabil. Aici era cel mai bine unde puteai să stai la umbră. Cât timp trebuie ca arborii să crească, doar nu vor planta copaci înalţi”.

Si alti locuitori ai capitalei, care au venit sa se plimbe astazi prin parc au ramas socati. Ei spun ca aleea impresiona prin simetrie si culoare atat vara, cat si iarna.

“Aici era foarte frumos, îndeosebi vara. Soţia iubea aici să se fotografieze”.

”Să tai toată aleea pentru ce?Trebuie să fie făcut un sondaj.”

”Vara aici este foarte cald, iar copacii ţineau umbră puteai să stai cu copilul să te joci să nu fie ars de soare. Trebuie să treacă 5-7 ani ca ei să crească.”

Muncitorii de la Spatii Verzi spun ca in locul copacilor taiati vor fi saditi altii.

”Sunt uscati pomii si trebuie taiati. In primavara sadim alti copaci.”

”Sunt uscati si batrani trebuie schimbati”.

Decizia a fost luata de specialistii de la Spatiil Verzi in comun cu cei ai Inspectoratului Ecologic de Stat.

Eliferie HARUȚĂ, ŞEF Î.M. „SPAȚII VERZI”: ” Din 36, unii si-au pierdut decorativitatea si sunt semiuscati, in locul lor la primavara vor fi plantai alte specie de arbori ori frasin in forma sfera, ori salcam. Acestia in 5-6 ani vor fi in forma sfera cum au fost”.

Potrivit celor de la spatii verzi salcamii defrisati aveau in jur de 60 de ani.