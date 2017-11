PAS si PPDA vor merge in bloc la parlamentarele de anul viitor. "Ne propunem sa aducem sub umbrela mai multe partide pro-europene, sa dam o lovitura fatala pentru binomul Plahotniuc-Dodon"

Maia Sandu, LIDER PAS: "Hotia guvernarii nu are limite, iar pentru noi asta ar insemna coruptie. Oamenii fug din RM ca dintr-o tara aflata in razboi. E de datoria noastra sa scapam de acest tandem toxic Plahotniuc-Dodon. E timpul sa ne unim, acum trebuie sa cream o forta care sa readuca normalitatea si speranta acestei tari. Schimbarea sistemului electoral are scopul de a mentine aceasta clasa nesatula creata in jurul binomului Plahotniuc-Dodon. Putem sa scapam de Plahotniuc si Dodon printr-o adunare si unire. PAS si PPDA ne propunem sa aducem sub umbrela mai multe partide proeuropene si vom reusi sa aducem tara, sa dam o lovitura fatala pentru acest binom Plahotniuc-Dodon.

Este foarte important sa ne asiguram ca oamenii propusi vor fi integri. Lupta poate fi castigata daca ne vom pune interesele si prioritar este sa aducem in functii oameni cum se cade, cei care vor munci cu daruire. Pentru ca tara sa nu se duca de rapa trebuie sa luptam impreuna de partea adevatului."

Andrei Nastase, LIDER PPDA: "Formalizam astazi colaborarea celor doua partide politice PAS si PPDA. In mod principial, colaborarea se va produce in perspectiva la alegeri parlamentare. Partile vor participa intr-un bloc electoral al fortelor pro-europene. Accentul de baza se va pune pe integritatea candidatilor si se vor lua in calcul concluziile unor experti."