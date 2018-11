Parintii copiilor de la sate considera ca micutii lor nu au nevoie sa-si spele dintii, iar la medic merg doar atunci cand au dureri dentare. Ce spun specialistii. Studiu - VIDEO

62 la suta din numarul total al copiilor cu varsta prescolara, care provin din mediul rural, simt frecvent dureri sau disconfort la nivelul dintilor, pe cand in mediul urban numarul lor este de aproape patru ori mai mic. Cu toate acestea pe cat de des ii dor dintii, pe atat de rar ii duc la un stomatolog.

”Se mentine ideea ca dintii de lapte sunt oricum dinti care se schimba si igiena dentara poate fi amanata. Este o conceptie gresita.”

Stomatologii spun ca gandirea unor parinti precum ca dintii de lapte se schimba, duce uneori la cazuri grave.

”Cel mai grav caz pe care l-am avut, era un baietel de varsta 3-4 ani, la care dintisorii frontali, superiori si inferiori erau macinati, aproape nu mai avea smalt pe ei. Maselutele erau foarte cariate, cariile au ajuns pana la nerv.”

Medicii mai spun ca in majoritatea cazurilor parintii isi aduc picii la medic doar cand apare durerea.

”Cand avem o carie profunda, cand incepe sa doara la excitanti termici, chimici, la dulce, la acru, la rece, cand copilul se trezeste din somn si pune vai mami ma doare, atunci se adreseaza.”



Durerile, spune autoarea studiului, sunt generate de cariile, care apar din cauza lipsei igienii dentare si a periajului incorect. 31 la suta din parintii chestionati au calificat sanatatea danturii copiilor lor ca fiind nesatisfacatoarea si doar 7 la suta au spus ca aceasta ar fi excelenta.



“In mediul rural doar 15% se spala pe dinti o data pe zi. In mediul rural sunt copii care nu se spala pe dinti niciodata.”

”1/3 din parintii cu copii prescolari considera ca tehnica corecta este utilizarea miscarilor orizontale.”



“Igiena e mai permanenta la noi maturii, findca la ei dintisotii sunt mai fini. 01:05 Dintisorii i-au aparut la cinci luni, nu chiar in primele luni au inceput spalarile, la noua luni asa.”

“-Cand merge la stomatolog? -In ultimul timp daca o doare, daca dintii sunt sanatosi nu am pentru ce sa ma duc, nu are rost.”





Vizitele la medicul stomatolog trebuie sa aiba loc insa cel putin o data la sase luni, iar igiena sa inceapa de la aparitia primului dinte.

Pentru primii ani de viata e suficient cu o bucatica de tifon sa stergem mucoasa gingivala, e suficient o bucata de tifon si apa.”

-”Daca la dintele de lapte avem afectiune inflamatorie, ajunsa la nervi, cu inflamatii, afecteaza si dentitia permanenta.”

Studiul mai arata ca 71 de procente din copiii ce provin din mediul rural nu au mers niciodata la o consultatie. Picii de la oras merg insa la stomatolog de aproape cinci ori mai des.



-”In mediul rural durerile dentare si gingivale s-au relevat in 71% pentru adresabilitate la stomatolog, iar pentru profilactica doar in 17%.”



“Am venit cu durere de dinte. Ne straduim sa venim odata la jumatate de an. Cu copiii oricum e mai complicat decat cu maturii.”



Totodata, specialistii spun ca statutul dentar influienteaza in mod direct si starea psihica a copilului.



-”Din cauza statutului dentar, circa 70% din copii au prezentat axientate, cauzata de durerea de dinti sau de disconfortul din cauza dintilor. 25% din copiii evita sa zambeasca din cauza dintilor.”