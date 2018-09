Au aflat ca picii lor nu au fost vaccinati impotriva rujeolei, abia anul acesta, cand copiii au mers in clasa a patra, desi imunizarea trebuia sa aiba loc inca acum 3 ani. Asta li s-a intamplat mai multor parinti din Causeni - VIDEO

Diana MALAI, MAMA: “ M-au preintampinat ca daca copilul nu va avea vaccinul, nu o sa-i permita sa mearga la scoala. Toata evidenta este dusa de punctul medical. Credeam ca vaccinul este pus. S-a adeverit ca nu este. “





La inceputul anului scolar, Diana Malai a aflat ca, de fapt, copilul ei nu a fost vaccinat impotriva rujeolei, lucru care trebuia sa se intample inca acum 3 ani, cand a mers in clasa intai.

Diana MALAI, MAMA:“ Nici la un an de zile nu este indicat ca am primit vaccinul, desi nu este asa. Din pacate, asa lucreaza medicii. Am vrut sa vad daca totusi a fost pus vaccinul la 7 ani, ca sa nu-l primim a doua oara. Raspuns nu am primit. “

Din acest motiv, femeia refuza sa-si vaccineze copilul. Alti 10 parinti din clasa se afla in aceeasi situatie. Doar ca de teama ca micutii lor nu vor fi admisi la ore, acestia i-au imunizat.





Nina COLESNICENCO, PROFESOARA :“Parintii s-au ingrijorat putin, dar speram ca totul sa fie bine. Mai bine mai tarziu, decat niciodata. “

S-a intamplat din cauza neglijentei parintilor, sustine directorul gimnaziului din Grigorievca.

Elisaveta DICENCO, DIRECTORUL SCOLII :“Exista parinti care nu si-au dus copiii la timp la control medical, desi au fost anuntati inca din luna mai. Unii chiar s-au aratat nemultumiti, spunand ca copiii lor sunt sanatosi.“

Despre incident au auzit si autoritatile locale din Causeni, care spun ca investigheaza cazul.

Elizaveta IORDAN, MEDIC-EPIDIMIOLOG, CENTRU DE SANATATE PUBLICA DIN CAUSENI :“ Este greseala asistentei medicale din localitate si a asistentei din scoala, care trebuiau sa urmareasca. “

Totusi, indiferent de situatia creata, elevii nevaccinati nu vor putea merge la ore, afirma responsabilii.

Elizaveta IORDAN, MEDIC-EPIDIMIOLOG, CENTRU DE SANATATE PUBLICA DIN CAUSENI:“ Sunt copii nevaccinati inca, din motive religioase. Ordinul de la minister spune clar ca acesti copii nu sunt admisi la ore. “

La nivel national, autoritatile au emis cod portocaliu de rujeola, iar pana acum au fost inregistrate 285 de cazuri de imbolnavire. Focarul a pornit in august. Rujeola este o infectie periculoasa, ce se raspnadeste rapid si poate duce chiar si la deces.